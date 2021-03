Southwest Airlines befand sich seit längerem in Verhandlungen mit Boeing bezüglich dieses Großauftrages, dabei hat der weltweit größte Low-Cost-Carrier eine bestehende Boeing 737 MAX Bestellung verändert und gleichzeitig noch mehr Flugzeuge dieses Typs in Auftrag gegeben. Southwest Airlines verfügt bereits heute über die größte Boeing 737 Flotte und will die älteren Flugzeuge über die nächsten zehn Jahre mit der modernen Boeing 737 MAX ersetzen. Bei der Boeing 737 MAX 8 war Southwest Airlines Erstkunde und hat zusammen mit Boeing im Mai 2013 die Boeing 737 MAX 7 lanciert. Die Boeing 737 MAX 7 ist die kleinste Boeing 737 MAX. Die ersten 30 Boeing 737 MAX 7 sollen im nächsten Jahr an Southwest übergeben werden.

In dieser neuen Vereinbarung wurden 70 MAX 8 Festaufträge in MAX 7 Festaufträge umgewandelt, dazu kamen 155 Optionen auf die MAX 7 oder MAX 8. Dieser ganze Auftrag soll zwischen 2022 und 2029 abgewickelt werden. Mit dieser Anpassung des Boeing 737 MAX Auftrages stehen bei Boeing insgesamt 349 MAX Bestellungen von Southwest fest in den Auftragsbüchern. Dieser Unterteilt sich auf 200 MAX 7 und 149 MAX 8. Neben den Festaufträgen verfügt Southwest über insgesamt 270 Optionen für die MAX 7 oder MAX 8, diese können zwischen den Jahren 2021 und 2031 ausgeübt werden.

Southwest wird in diesem Jahr insgesamt 28 Boeing 737 MAX 8 übernehmen und dann Ende 2021 insgesamt 69 MAX 8 im Dienst haben. Die Flotte wird Ende dieses Jahres laut Southwest Airlines bei 729 Boeing 737 stehen.

Boeing 737 MAX Auslieferungsplan für Southwest Airlines