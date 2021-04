Die Finanzgesellschaft DAE führt bereits Boeing 737 MAX in ihrem Portfolio, die Maschinen stammen von Airlines, die ihre Boeing 737 MAX an DAE verkauft haben und sie wieder direkt beim Finanzierer zurückmieten. American Airlines hat im vergangenen Jahr achtzehn Boeing 737 MAX 8 an DAE verkauft und sie wieder direkt bei DAE eingemietet, GOL hat ein ähnliches Geschäft für fünf Maschinen des gleichen Typs mit DAE abgeschlossen. Sobald der neue Auftrag finalisiert ist, werden die fünfzehn Boeing 737 MAX in die Auftragsbücher von Boeing aufgenommen.