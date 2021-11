Silkair hat bereits im November 2012 bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing einen Auftrag über 31 Boeing 737 MAX-8 finalisiert. Nach vielen Problemen bei der Boeing 737 MAX ging die Singapore Airline Tochter mit ihrer ersten Boeing 737 MAX-8 am Dienstag nun an den Start. Der kommerzielle Erstflug mit dem neuen Jet führte Silkair von Singapur nach Phuket durch. Die 9V-MBC flog sowohl am Vormittag als auch am Abend von Singapur nach Phuket und wieder zurück.