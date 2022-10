Am Flughafen Saluburg steht der Wechsel auf den Winterflugplan 2022/2023 an. Mit den ersten Schneefällen erwartet Salzburg und die Region viele Gäste aus der ganzen Welt, die in den wunderschönen Bergkulissen Salzburgs und auf den endlosen Schipisten ihren Winterurlaub verbringen wollen.

Das umfangreiche Winterflugprogramm bietet Topziele in den Süden, wie Ägypten, die Türkei, Kanaren oder Arabischen Emirate, aber auch nördliche Destinationen wie zB Island, Schweden, Dänemark, Finnland oder Großbritannien und Irland an.

„Wir hoffen auf eine Wintersaison ohne Reiseeinschränkungen und freuen uns über unsere Ziele ab Salzburg in 19 Länder. Die EuRegio Salzburg-Bayern freut sich auf die Gäste, die ihren Winterurlaub in Salzburg und den angrenzenden Regionen verbringen. Über unsere internationalen Hubanbindungen wie Amsterdam, Belgrad, Dubai, Düsseldorf, Frankfurt, Istanbul, London – neu auch über Paris – gelangen unsere Passagiere mit kurzen Umsteigezeiten zu Reisezielen auf der ganzen Welt,“ so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Der Kälte entfliehen und in der Sonne Energie tanken? Seit Oktober fliegt die Lufthansa-Tochter Eurowings Passagiere jeweils einmal wöchentlich ab Salzburg nach Gran Canaria (SO) und Teneriffa (FR). Die Kanaren bieten neben einzigartigen Stränden zahlreiche Möglichkeiten für einen Aktivurlaub: erlebnisreiche Wanderrouten, herausfordernde Mountainbike-Strecken und Golfplätze, um das eigene Handicap zu verbessern. Die Kanaren gehören übrigens auch zu den begehrtesten Hotspots für Taucher, Surfer, Jet Ski Fahrer oder Kitesurfer. Natürlich kommen neben Familien und Adrenalinjunkies auch Nachtschwärmer in den zahlreichen Bars und Nachtlokalen auf ihre Kosten. Soll es doch lieber Ägypten sein? Hurghada wird 4x wöchentlich angeflogen (Eurowings und Corendon) und ist über die beliebten Veranstalter TUI, FTI u.ä. buchbar. Sie wollen etwas weiter in den Süden und direkt ab Salzburg fliegen? Dann ist Dubai das richtige Ziel – flydubai fliegt bis zu 4x wöchentlich in die Stadt der Superlative! Egal, ob die Megahotels wie das Burj Khalifa oder das Burj Al Arab und die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten in der Metropole genutzt werden, oder eine Wüstensafari mit Kamelritt und Quad Tour geplant ist, Dubai ist einen Besuch wert! Die Temperaturen in der Wüstenstadt pendeln sich im Winter bei 24°bis 26° ein. Etwas kälter wird es in der Türkei, denn in Istanbul (täglich mit Turkish Airlines) muss man mit etwa 10° rechnen. Larnaca ist diesen Winter ab Ende Februar jeden Samstag geplant, aufgrund des mediterranen Klimas auf Zypern bei Durchschnittstemperaturen von 16°-18° ist die Insel ideal für Wanderungen oder Städte-Trips.

Städtetrips so beliebt wie noch nie

Sehenswürdigkeiten, Kunst und Kultur, tolle Einkaufsmöglichkeiten? Städtetrips sind immer gefragt. Transavia verbindet die Niederlande mit täglichen Direktflügen nach Amsterdam, Rotterdam und Eindhoven mit Salzburg. Mit zahlreichen Museen, dem bekannten Rotlichtviertel und bezaubernden Grachten punktet Amsterdam, Eindhoven ist als Zentrum von Technologie und Design bekannt. Brüssel wird diesen Winter erstmalig von Transavia (2x wöchentlich) ins Programm aufgenommen. Ein weiteres Highlight: ab 10. Dezember geht es wieder in die französische Hauptstadt Paris (Air France, jeweils SA)! Wussten Sie außerdem, dass Sie mit Transavia und Air France im gesamten KLM / Air France-Netz zu vielen Zielen im Skyteam-Netzwerk gelangen können?

Neu im Winterprogramm wird auch die serbische Hauptstadt Belgrad (MI, SA) angeboten, von der aus zahlreiche weitere Destinationen auf dem Balkan und auch in Europa erreichbar sind. Mit Skandinavien Airlines, Norwegian und Eurowings geht es mehrmals wöchentlich in das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Dänemarks, Kopenhagen. Schweden (Stockholm) wird von Norwegian und Eurowings (jeweils 2x wöchentlich) bedient, Norwegen (Oslo) ebenso 2x wöchentlich jeweils mit Flyr und Norwegian. In die finnische Hauptstadt Helsinki gelangen Sie mit Finnair, die lettische Metropole Riga und das estnische Tallinn sind einmal wöchentlich mit Air Baltic erreichbar. Abgerundet wird das Flugprogramm mit Icelandair und Fly Play nach Reykjavik (Island).

Ein Besuch im Empire: Great Britain rocks!

Wenn Sie diese Meinung teilen, finden Sie eine Fülle von interessanten Destinationen auf den britischen Inseln. In diesem Winter werden in London neben London City (BA Cityflyer,) auch die Flughäfen Gatwick (easyJet & British Airways), Heathrow (British Airways) und Stansted (Ryanair, jet2.com) angesteuert. Weitere Ziele in Großbritannien sind Birmingham, Bristol, East Midlands, Edinburgh, Leeds, Liverpool, Luton, Manchester, Newcastle und Southampton.

Deutschland – Salzburgs größter Markt

Traditionell kommen die meisten Gäste für die EuRegio Salzburg-Bayern über deutsche Flughäfen nach Salzburg. Angeflogen werden Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln mit Eurowings, Frankfurt (bis zu 4x täglich mit Lufthansa) und zusätzlich fliegt Lübeck Air 1x wöchentlich nach Lübeck.

In die Ferne schweifen

Auch Fernreiseziele können von Salzburg aus bequem – mit nur 1x umsteigen – angeflogen werden. Via Dubai steht das gesamte flydubai / Emirates Streckennetz zur Verfügung und es geht z.B. nach Mauritius, Australien oder auf die Malediven. Mit der Star Alliance fliegen Sie via Frankfurt (Lufthansa) und Istanbul (Turkish Airlines) unter anderem zu beliebten Zielen in Nord- Amerika, Thailand, Mexiko oder in die Karibik. Außerdem sind via Amsterdam (Transavia / KLM), London (British Airways), Belgrad (Air Serbia) oder Düsseldorf (Eurowings) Ziele in Europa und weltweit erreichbar.

