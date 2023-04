Flughafen Salzburg wird ausgezeichnet

Die erste Auszeichnung erhielt Österreichs größter Bundesländerflughafen bereits 2014, 2017 folgte die zweite Auszeichnung anlässlich des Radgipfels in Wörgl. Im Rahmen der „PEP Partnership & klimaaktiv mobil Fachkonferenz“ in der Wirtschaftskammer Wien wurden am 25.04.2023 auch österreichische Wirtschaftsunternehmen und Träger der öffentlichen Verwaltung für ihre Klimaschutzbemühungen von Bundesministerin Leonore Gewessler ausgezeichnet. Für den Flughafen nahmen Claudia Typelt, Stabsstellenleiterin Umwelt Flughafen Salzburg, und Alexander Klaus, Konzernsprecher und Stabsstellenleiter Presse Flughafen Salzburg, die Urkunde von Umweltministerin Leonore Gewessler entgegen, die Österreichs größten Bundesländerflughafen für seine Kompetenz im Klimaschutz erneut auszeichnete. „Ich freue mich sehr über die Ehrung unseres Flughafens durch die Klimaschutzministerin. Sie stellt eine Wertschätzung für unseren Flughafen dar, der viele Bemühungen in Richtung CO2Netto Neutralität für 2040 setzt. Zum Maßnahmenpaket gehört auch die Umstellung unseres Fuhrparks auf alternative Antriebe. Dies wird durch die Anschaffung des elektrischen Highloaders unterstützt. Es ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur CO2 Netto Neutralität, wenn auch nur ein kleiner Baustein in unserem Umwelt-Masterplan, den wir konsequent verfolgen,“ so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. Mittlerweile ist im Rahmen des Umwelt- und Energiemasterplans der Anteil der elektrisch betriebenen Fahrzeuge am Flughafen Salzburg auf rund 40% gestiegen.