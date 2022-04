Gut vorbereitet für Ostern und für den Sommer startet Eurowings am Salzburg Airport durch und lässt gleich mit einigen guten Botschaften an seiner einzigen Basis in Österreich aufhorchen.

Am 9. April etwa startet der Erstflug in die zypriotische Hafenstadt Larnaca, das mit einem umfangreichen Angebot an Hotels und Rundreisen punkten kann. Ob Golfen, Biken, Wandern oder ein entspannter Strandurlaub, die Angebotspalette ist breit und reicht bereits zu Ostern von Zypern über Ägypten (Hurghada) bis nach Spanien (kanarische Inseln, Palma de Mallorca). Darüber hinaus werden auch die Eurowings-Städteverbindungen nach Hamburg, Berlin, Köln und Düsseldorf wieder verstärkt angeboten wobei man speziell über Düsseldorf noch zahlreiche weitere innereuropäische Flugverbindungen im Eurowings-Netz für den Weiterflug nutzen kann.

„Neben dem Linien- und Urlaubsflugprogramm der Vorjahre lässt Eurowings, die in Kürze einen dritten Airbus in Salzburg stationieren, mit Neuigkeiten ab Salzburg aufhorchen. NONSTOP SKANDINAVIEN heißt es diesen Sommer, denn Stockholm und Kopenhagen werden als Linienflüge neu ins Programm aufgenommen! Damit können Gäste diesen Sommer bequem und direkt sowohl Städtetrips oder auch Rundreisen ab Salzburg planen. Wir freuen uns schon auf diesen Sommer, denn die Eurowings-Flüge zu Sonne, Strand und Meer lassen keine Wünsche offen“, so Flughafenprokurist Christopher Losmann.

Für viele tausend Menschen geht es jetzt nach zwei Jahren Pandemie Flugverboten und straffen Reisebeschränkungen erstmals wieder in den Sommerurlaub, wofür Eurowings ab Mai das Angebot zusätzlich erweitert – so finden sich dann sowohl Dauerbrenner als auch Geheimtipps im Flugprogramm:

Eurowings-SOMMERFERIEN

Hurghada, Kopenhagen, Stockholm, Karpathos, Korfu, Kos, Kreta, Rhodos, Zakynthos, Lamezia Terme, Olbia, Palma de Mallorca, Gran Canaria (bis 15.05.22 und dann ab 09.10.22 wieder), Teneriffa (bis 13.05.22 und dann ab 15.10.22 wieder), Larnaka