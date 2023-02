Mehr Griechenland ab Salzburg

Der Flug startet in Salzburg um 08:10 Uhr und landet um 11:05 in Thessaloniki, knapp 40 Minuten später hebt Eurowings wieder in Richtung Salzburg ab und landet dann um 12:55 Uhr in der Mozartstadt.

„Der Sommer wird zusehends immer bunter, speziell die Angebote mit Sonne, Strand und Meer stehen groß im Kurs und werden gerne gebucht. Griechenland gehört schon lange zu den TOP Sommerdestinationen ab Salzburg. Da kommt eine weitere Flugverbindung gerade zur rechten Zeit, denn die Planungen für den Sommerurlaub gehen bei vielen jetzt in die Hochphase“, so Flughafenprokurist Christopher Losmann.

Die zweitgrößte Stadt Griechenlands gilt als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum der Region Makedonien. Thessaloniki ist aber auch das Tor zur Halbinsel Chalkidiki. Die Halbinsel teilt sich auf in drei Landzungen: Athos, Sithonia und Kassandra. Bekannt ist diese Region auf der einen Seite für die endlosen weißen Sandstrände und auf der anderen Seite für ihre Buchten, die von Felsenklippen eingerahmt werden. Abenteuerlustige finden Unterhaltung bei Unterwasser-Ausflügen beim Schnorcheln im türkisblauen Meer. Die neue Direktverbindung wird jeweils am Samstag von Airline-Partner Eurowings angeboten.

Zusätzlich stehen weitere sechs griechische Inseln auf dem Flugplan: Karpathos, Kos, Korfu und Zakynthos, Kreta und Rhodos. Die beiden letztgenannten werden sogar dreimal wöchentlich angeflogen.

Neben zahlreichen Sonnendestinationen wie etwa Zypern, Korsika, Hurghada, Antalya und Mallorca, geht es diesen Sommer NEU auf die Baleareninsel Ibiza. Außerdem stehen zahlreiche Städteziele wie etwa Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Lübeck, Amsterdam, Istanbul oder London auf dem Programm.

Über die großen, internationalen Hubs wie Frankfurt oder Dubai sind zudem spannende Destinationen auf der ganzen Welt erreichbar. Mit nur einmal Umsteigen geht es mit flydubai via Dubai z.B. direkt nach Thailand (Krabi oder Pattaya) oder Sri Lanka (Colombo).