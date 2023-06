Mit BA Euroflyer von Salzburg nach London

Am 1. Juni 2023 startete die British Airways Tochter BA Euroflyer mit der ersten Landung aus der britischen Metropole London in einen starken England-Sommer ab Salzburg.

British Airways Euroflyer wird die Strecke Salzburg – London 4x wöchentlich (DI, DO, SA, SO) bedienen und zwei europäische Kulturstädte miteinander verbinden. „British Airways ist für uns ein ganz wichtiger ganzjähriger Partner für Flüge auf die britischen Inseln im Sommer wie im Winter. Daher freuen wir uns, dass BA Euroflyer ab heute Salzburg wieder ganzjährig an London Gatwick anbindet.

Wir bieten für jede Jahreszeit unseren Urlaubs- und Geschäftsreisenden von und nach Salzburg ein angepasstes und ausgereiftes Flugangebot an und hier fügt sich British Airways sowohl im Winter als auch im Sommer als essentieller Baustein im ganzjährigen Flugangebot des Salzburg Airport perfekt ein,“ so Flughafenprokurist Christopher Losmann.

In dieser Wintersaison 2022/2023 war Salzburg übrigens bis zu zweimal täglich mit London Gatwick und London Heathrow verbunden und hatte zusätzlich Southampton und London City Airport im Flugplan. “Wir freuen uns, dass wir durch unser wachsendes BA Euroflyer-Netzwerk eine ganzjährige Verbindung zwischen Salzburg und London Gatwick anbieten können. Unsere Kunden dürfen sich auf besten British Airways-Service freuen. Neben unserem kürzlich erweiterten Menü, das in der Euro-Traveller-Kabine erhältlich ist und dem umfangreichen Service im Club Europe, haben Passagiere die Möglichkeit Avios, die Programmwährung unseres preisgekrönten Bonusprogramms zu sammeln und einzulösen“, so Steven Allen, Chief Commercial Officer bei BA Euroflyer. Österreichs größter Bundesländerflughafen wird diesen Sommer der erste Regionalflughafen in Österreich sein, der sich über Flüge der British Airways Tochter Euroflyer (Basis in London Gatwick) freuen darf.

Die Partnerschaft zwischen dem Salzburger Flughafen und British Airways ist eine lange und beinahe historische, denn der erste Linienflug London – Salzburg fand mit einer DC-3 der BEA am 22. April 1955 statt. Seit 1999 ist der britische National Carrier ein fixer und verlässlicher Airline-Partner und vom Salzburger Airline Himmel nicht mehr wegzudenken. British Airways ist ein Gründungsmitglied der oneworld-Allianz, wodurch Passagieren das vielfältige Streckennetz des gesamten oneworld-Verbundes nutzen können. Mitglieder des Executive Frequent Flyer Programms sammeln zudem die Programmwährung Avios des BA Executive Clubs. Großbritannien war schon von jeher eines der wichtigsten Quell- und Zielländer für Österreich und das bayrische Grenzland. Durch die neue Flugverbindung von BA Euroflyer kann eine der am stärksten nachgefragten Geschäftsreisedestination, die auch bei Kurzurlauber sehr beliebt ist, verstärkt angeboten werden.

