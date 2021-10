Die beiden Flughäfen Dresden und Leipzig Halle erwarten auf den Herbstferienstart in Sachsen ein reges Reiseflugaufkommen.

Am ersten Ferienwochenende in Sachsen starten von den Mitteldeutschen Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle aus 50 Flugzeuge zu Urlaubszielen rund um das Mittelmeer, im Atlantik und am Roten Meer.

Für einen möglichst entspannten Start in den Urlaub werden Fluggäste beider Airports gebeten, mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Airport einzutreffen und alle erforderliche Reiseunterlagen, Zertifikate und Testergebnisse griffbereit zu haben.

Vom Flughafen Dresden (DRS) heben insgesamt 10 Maschinen nach Antalya, Mallorca, Fuerteventura, Rhodos, Kos sowie Kreta ab.

Ab Leipzig/Halle (LEJ) starten 40 Flüge. Angeflogen werden die Urlaubsziele Antalya, Istanbul, Fuerteventura, Palma de Mallorca, Las Palmas, Kreta, Rhodos, Korfu, Kos, Hurghada, Marsa Alam und Lamenzia Terme. Reisende nach Spanien, in die Türkei, nach Griechenland und Italien müssen für die Einreise eine Reiseanmeldung online ausfüllen. Nach erfolgreicher Anmeldung wird ein QR-Code generiert. Dieser Code muss beim Check-in vorgelegt werden. Ohne den Code ist kein Check-in möglich.

Hinzu kommen Verbindungen zu Drehkreuzen wie Frankfurt, München (ab DRS und LEJ), Wien (LEJ), Amsterdam oder Zürich (beide ab DRS), über die Ziele weltweit erreichbar sind.

Hinweise für Passagiere

In den Terminals muss eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. FFP2-Masken sind an Automaten vor den Gebäuden erhältlich. An den Check-in-Schaltern und bei der Bordkartenkontrolle wurden schützende Kunststoffscheiben installiert.

Mitteldeutschen Flughäfen