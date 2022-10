Herbstferienstart in Sachsen: Von heute (Freitag) bis Sonntag heben insgesamt 142 Passagiermaschinen von den Mitteldeutschen Flughäfen ab – davon 52 am Flughafen Dresden und 90 am Leipzig/Halle Airport. Neben Sonnenzielen am Mittelmeer, im Atlantik und am Roten Meer stehen deutsche und europäische Metropolen auf der Abflugtafel. An beiden Flughafen-Standorten erwartet die Passagiere ein reibungsloser Betrieb ohne längere Wartezeiten oder Einschränkungen.

Ziele ab Leipzig/Halle (LEJ)

Ab Leipzig/Halle starten zum ersten Ferienwochenende 67 Urlaubsmaschinen sowie 23 Linienflüge.

Touristikflüge ab LEJ zum Ferienstart

Nach Antalya starten ab Leipzig/Halle 28 Maschinen, nach Hurghada 9. Palma de Mallorca und Heraklion werden zum Ferienauftakt 6 Mal angesteuert. Nach Las Palmas, Rhodos und Istanbul heben drei Flüge ab. Jeweils 2 Flüge starten nach Korfu, Kos und Fuerteventura.

Insgesamt heben zum Ferienstart vom Leipzig/Halle Airport 19 Airlines zu 19 Sonnenzielen ab.

Linienflüge zu Drehkreuzen ab LEJ

Außerdem starten ab Flughafen Leipzig/Halle 23 Linienflüge zu Drehkreuzen, davon nach Frankfurt 10, München 6, Wien 4, Istanbul 3 und nach Paris Orly 1.

Ziele ab Dresden (DRS)

Ab Dresden starten zum Ferienbeginn 23 Urlaubsmaschinen sowie 29 Linienflüge.

Touristikflüge ab DRS zum Ferienstart

Nach Antalya heben 8 Maschinen ab, nach Palma de Mallorca 7 und nach Heraklion 4. Weitere Urlaubsflieger starten jeweils nach Hurghada, Fuerteventura und Rhodos sowie Kos.

Linienflüge ab DRS zum Ferienstart

Lufthansa startet ab Dresden am häufigsten. Die Airline bringt ihre Passagiere zu den Drehkreuzen Frankfurt (10) und München (9). Zudem fliegt Eurowings dreimal zum Drehkreuz Düsseldorf.

Weitere Linienflüge in europäische Metropolen werden über die KLM- bzw. Swiss-Verbindung nach Amsterdam (3), nach Zürich (2), sowie mit Ryanair nach London-Stansted (2) angeboten.

Direkt an den Flughäfen günstig parken

An den Mitteldeutschen Flughäfen können Passagiere ihr Auto schon ab 15 Euro (Dresden, P4A) bzw. ab 20 Euro (Leipzig/Halle, P20) pro Woche parken.

