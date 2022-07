Sommerferienstart in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen: Von Donnerstag bis Sonntag heben insgesamt 149 Passagiermaschinen von den Mitteldeutschen Flughäfen ab – davon 63 am Flughafen Dresden und 86 am Leipzig/Halle Airport. Neben deutschen und europäischen Metropolen stehen Sonnenziele am Mittelmeer, im Atlantik, am Schwarzen und Roten Meer auf der Abflugtafel.

Ziele ab Leipzig/Halle

Ab Leipzig/Halle starten zum ersten Ferienwochenende 63 Urlaubsmaschinen sowie 23 Linienflüge.

Touristikflüge ab LEJ zum Ferienstart

Nach Antalya starten ab Leipzig/Halle 16 Maschinen, nach Palma de Mallorca 8, nach Heraklion 6, Burgas 5, Rhodos 4, Varna 3, Kos 3 und Korfu 2. Weitere Ferienflieger steuern die Kanarischen Inseln Gran Canaria (3), Fuerteventura (2) und Teneriffa (1) an. Fünf Maschinen bringen Passagiere nach Hurghada, zwei nach Marsa Alam, und je ein Flug geht nach Enfidha, Funchal auf Madeira und nach Monastir.

Insgesamt heben zum Ferienstart vom Leipzig/Halle Airport 13 Airlines zu 16 Sonnenzielen ab.

Erneut ist Condor die größte Urlaubs-Airline am Standort Leipzig/Halle. Sie bietet vom 14. bis 17. Juli mit bis zu 19 Abflügen die meisten Möglichkeiten, von Leipzig/Halle aus in den Sommerurlaub zu starten. Angeflogen werden Ziele in Spanien und Griechenland.

Linienflüge zu Drehkreuzen ab LEJ

Außerdem starten ab Flughafen Leipzig/Halle 23 Linienflüge zu Drehkreuzen, davon nach München 8, Frankfurt 6, Istanbul 4, Wien 4 und nach Paris Orly 1.

Ziele ab Dresden

Ab Dresden starten zum Ferienbeginn 27 Urlaubsmaschinen sowie 36 Linienflüge.

Nach Palma de Mallorca heben 8 Maschinen ab, nach Antalya 7 und nach Kos 3. Weitere Urlaubsflieger starten jeweils zweimal nach Burgas, Heraklion und Rhodos sowie je einmal nach Fuerteventura, Korfu und Hurghada.

Mit insgesamt 13 Starts zum Ferienauftakt ist Sundair die führende touristische Airline.

Lufthansa startet ab Dresden am häufigsten. Die Airline bringt ihre Passagiere zu den Drehkreuzen Frankfurt (16) und München (10). Zudem fliegt Eurowings viermal zum Drehkreuz Düsseldorf. Weitere Linienflüge in europäische Metropolen werden über die Swiss-Verbindung nach Zürich (3), über die KLM-Verbindung nach Amsterdam (1) sowie mit Ryanair nach London-Stansted (2) angeboten.

Von Dresden aus bedienen insgesamt 9 Airlines mit 63 Abflügen 15 Sonnen- und Linienziele.

Hinweis für Fluggäste

Um möglichst entspannt ihren Flug antreten zu können, sollten Passagiere mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Flughafen sein und den Online-Check-in nutzen.

Die Bundespolizei bittet alle Fluggäste, sich bereits anderthalb Stunden vor Abflug zur Sicherheitskontrolle zu begeben.

Wir empfehlen außerdem Fluggästen und Besuchern, in den Terminals eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Davon ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung keinen Mund-Nasenschutz tragen können.

Direkt an den Flughäfen günstig parken

An den Mitteldeutschen Flughäfen können Passagiere ihr Auto schon ab 15 Euro (Dresden, P4A) bzw. ab 20 Euro (Leipzig/Halle, P20) pro Woche parken.

Weitere Informationen unter: www.mdf-ag.com

