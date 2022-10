Dortmund zieht positive Ferienbilanz

Der Flughafen Dortmund konnte in den diesjährigen Herbstferien Passagierzahlen vermelden, die deutlich über dem Vorkrisenniveau liegen.

Der Dortmund Airport freut sich, abermals über eine hohe Nachfrage berichten zu dürfen: In den zweiwöchigen NRW-Herbstferien hatte der Dortmunder Flughafen mit zirka 144.000 Passagieren gerechnet. Diese Vorhersage konnte mit einem Plus von 7 Prozent übertroffen werden: Insgesamt nutzten im Zeitraum vom 1. bis zum 16. Oktober 154.233 Fluggäste das Dortmunder Flugangebot. Und das trotz eines eintägigen Pilotenstreiks am 6. Oktober bei Eurowings und den damit einhergehenden Flugstreichungen.

„Wir freuen uns, somit erneut über den Passagierzahlen des bisherigen Rekordjahres 2019 zu liegen“, erklärt Flughafen-Chef Ludger van Bebber. „In den Herbstferien 2019 durften wir 129.836 Passagiere am Flughafen Dortmund begrüßen. Im direkten Vergleich zu den diesjährigen Zahlen bedeutet das ein Plus von 19 Prozent.“

Die jüngsten Ergebnisse knüpfen damit nahtlos an die überaus erfolgreichen Sommerferien an. Diese hatten dem Dortmund Airport mit 391.900 Fluggäste einen neuen Ferienrekord beschert, denn selbst im Rekordsommer 2019 konnten solche Zahlen nicht erreicht werden (2022: Plus 2 Prozent).

Besonders beliebt waren in diesen Herbstferien wieder die Ziele Kattowitz und Palma de Mallorca.

„Die hohen Passagierzahlen der vergangenen Monate stimmen uns zuversichtlich trotz der Omikron-Herausforderung zu Beginn des Jahres die ursprünglich geplanten Passagierzahlen von 2,45 Mio. Passagieren übertreffen zu können“, so Flughafen-Chef Ludger van Bebber.