Mit dem Start des langen Wochenendes haben in Nordrhein-Westfalen am 30. September die Herbstferien begonnen, der Flughafen Dortmund rechnet mit guten Passagierzahlen.

Der Dortmunder Flughafen rechnet in diesem Zeitraum mit zirka 144.000 Fluggästen und somit einem Wachstum um rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 (136.930 Passagiere). Reisende können in diesen Schulferien aus rund 50 Zielen wählen und somit aus rund 30 Prozent mehr Destinationen als vor Corona. Neustes Angebot: mit Wizz Air per Direktflug nach Rom.

Diese Verbindung bietet die ungarische Airline mehrmals pro Woche seit Ende September an. Ebenfalls eine Reise wert: Unser Nachbarland Polen. Ab dem Dortmund Airport stehen dazu momentan fünf Ziele zur Auswahl: Kattowitz, Breslau, Danzig, Olsztyn-Mazury und Krakau.

Wer sich in diesen doch eher kalten Tagen nach dem Süden sehnt, hat überdies die Möglichkeit, unter anderem mit Eurowings nach Rhodos oder Palma de Mallorca zu reisen. Auch Antalya ist in den Herbstferien und den ganzen Winter von Dortmund aus zu erreichen.

Wer keinen langen Urlaub machen kann, profitiert von den verschiedensten Städtereiseangeboten am Dortmund Airport – etwa den Direktverbindungen nach London und Porto mit Ryanair.

„In unserem vielseitigen Flugangebot ist für jeden etwas dabei“, freut sich Flughafen-Chef Ludger van Bebber. „Wir gehen zudem davon aus, dass wir - wie schon in der Sommersaison - das Reiseaufkommen trotz hoher Fluggastzahlen wie gewohnt geordnet managen werden.“

Der Dortmund Airport wünscht schöne Herbstferien und eine gute Reise!