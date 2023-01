Flughafen Dortmund spendet Flaschenpfand

Der Flughafen Dortmund spendet auch in diesem Jahr das Flaschenpfand der gesammelten Flaschen an eine gemeinnützige Hilfsorganisation.

Spenden für den guten Zweck – das können Passagiere am Dortmund Airport, indem sie ihre leeren Pfandflaschen in eine der dafür extra vorgesehenen Sammelboxen werfen. Den Erlös spendet der Dortmund Airport jährlich einer gemeinnützigen Einrichtung. Im Jahr 2023 unterstützt der Dortmunder Flughafen die Stiftung Kinderglück.

Seit 16 Jahren setzt sich die Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. „‘Zusammen mehr erreichen‘ ist einer unserer Leitgedanken zur Durchführung unserer Hilfsprojekte. Dieses Motto setzen wir nun gemeinsam mit dem Dortmund Airport und den Erlösen der Pfandflaschen bestens um“, sagt Bernd Krispin, Gründer und 1. Vorsitzender der Stiftung Kinderglück. “Wir freuen uns über die Kooperation mit dem Dortmund Airport.“

Die Erlöse aus der Pfandflaschensammlung fließen in verschiedenste Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche. Beispielsweise stattet die Stiftung Kinderglück jährlich zahlreiche sozial benachteiligte Erstklässlerinnen und Erstklässler mit Schulranzen aus. 2022 erhielten rund 3.500 Kinder so einen Tornister zum Schulanfang. Die deutschlandweit tätige Stiftung mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet setzt sich darüber hinaus auch für Kleinkinder ein – etwa durch Bewegungsförderung im Rahmen des Präventionsprogramms KiTaletics. In den dazu gehörenden Bewegungskursen werden Kinder unter der spielerischen Anleitung von ausgebildeten KiTaletics-Trainerinnen und -Trainern sportlich aktiv.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr die Stiftung Kinderglück unterstützen zu dürfen und so hoffentlich vielen Kindern ein Lächeln schenken zu können. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Passagieren, die das mit ihren Pfandspenden möglich machen!“, so Flughafen-Chef Ludger van Bebber.

Flughafen Dortmund