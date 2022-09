Erstmals seit Beginn des Kriegsgeschehens in der Ukraine fliegt Wizz Air vom Flughafen Dortmund wieder nach Chisinau in Moldawien.

Aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und den damit einhergehenden Flugverboten konnten auch ab Dortmund vereinzelte Ziele nicht mehr angeflogen werden. Dazu gehörte unter anderem die Hauptstadt der Republik Moldau, Chisinau. Moldau grenzt an die Ukraine an. Seit dem 6. September sind nun wieder Flüge ab Dortmund nach Chisinau möglich. Die ungarische Airline Wizz Air bietet diese mehrmals pro Woche an.