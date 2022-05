Der Dortmund Airport hat am Donnerstag, den 5. Mai, die Unternehmen Wilo, Green IT und Petra Hövelborn, Vorstandsmitglied im Verein „Bewusst wie e.V.“, bei sich begrüßen dürfen. Im Fokus des Treffens stand die Erstellung eines transparenten Nachhaltigkeitsberichtes.

Dabei profitierten die Teilnehmenden von einem Workshop-Gutschein, den das Unternehmen Green IT im vergangenen November mit dem sol.IT-Award gewonnen hat. Der IT-Club Dortmund hatte Green IT für die Inbetriebnahme eines klimaneutralen Rechenzentrums in einem Windrad ausgezeichnet.

Inhalte des Workshops

Durch Vorträge und ein World Café gewannen die Teilnehmenden einen halben Tag lang praktische Hilfestellung zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts. Abgerundet wurde das Programm durch Best Practice Beispiele von Wilo und dem Dortmund Airport.

„Wir freuen uns, Gastgeber für diese lehrreiche Veranstaltung gewesen zu sein und begrüßen den regelmäßigen Austausch rund um das wichtige Thema Nachhaltigkeit“, so Flughafen-Chef Ludger van Bebber. So auch Petra Hövelborn: „Das Themenfeld ist zukunftsweisend. Ein nachhaltiger Betrieb ist und sollte die Zielsetzung eines jeden Unternehmens darstellen. Gemeinsam können wir uns im Netzwerk gegenseitig auf diesem Weg unterstützen und entsprechende Maßnahmen entwickeln. Besonderer Dank gilt auch Heike Helmboldt, Nachhaltigkeitsbeauftragte am Dortmund Airport, für die Vorbereitung und Ermöglichung des Workshops, für diesen es durchweg positives Feedback gab.“

Mehr über Bewusst wie e.V.

Das Dortmunder Nachhaltigkeitsnetzwerk wurde 2013 unter anderem von der Wirtschaftsförderung Dortmund gegründet. 2019 folgte die Vereinsgründung. Bei „Bewusst wie e.V.“ setzen sich rund 80 aktive Mitglieder für mehr Nachhaltigkeit ein. Sie unterstützen Unternehmen dabei, Nachhaltigkeit umzusetzen. Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage des Vereins: https://bewusst-wie-ev.de/

Nachhaltigkeitsbericht Dortmund Airport

Auf der Webseite des Dortmund Airport finden Sie den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht des Dortmunder Flughafens.