Mit der Aufnahme dieser drei Strecken bietet die Fluggesellschaft im kommenden Jahr bis zu sieben tägliche Flüge zwischen Deutschland und den USA an. Ab 27. März geht es vier Mal pro Woche von Stuttgart nach Atlanta, ab Mai zudem drei Mal wöchentlich wieder von Düsseldorf sowie täglich von Berlin nach New York/JFK.

Mit Nonstop-Flügen von Deutschland zu einigen der größten Delta-Drehkreuze können Kunden über Atlanta, Detroit und New York-JFK am selben Tag Verbindungen zu insgesamt mehr als 200 Zielen nutzen. Die Expansion der Airline ab Deutschland ist Teil von Deltas größtem Transatlantikflugplan, der fast 620 wöchentliche Flüge von 32 Flughäfen im EMEA-Raum zu elf US-Airports umfasst.

„Delta bedient Deutschland seit mehr als 40 Jahren – das Land ist ein wichtiger Markt für uns und der Ausbau unseres Netzwerks auf fünf Städte eine Priorität“, so Nicolas Ferri, Delta Vice President Europe, Middle East, Africa and India. „Mit bis zu 50 Flügen pro Woche im nächsten Sommer machen wir es für Kunden aus dem ganzen Land bequemer, in die USA zu reisen und dort Business-Termine wahrzunehmen.“

Nach Angaben des US-Außenministeriums belief sich der bilaterale Handel mit Waren und Dienstleistungen zwischen Deutschland und den USA im Jahr 2019 auf fast 260 Milliarden US-Dollar. Delta fliegt mit Boeing 767-Flugzeugen ab Deutschland und bietet vier verschiedene Kabinenkategorien an: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ und Main Cabin. Die Flüge werden auch in Zusammenarbeit mit Air France, KLM und Virgin Atlantic durchgeführt. Kunden, die in Delta One reisen, kommen in den Genuss neuer Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, darunter die sogenannten Someone Somewhere Amenity Kits, weiche, bequeme Betten aus recycelten Materialien, Getränkeservice vor dem Abflug, vom Chefkoch kuratierte Drei-Gänge-Menüs sowie außergewöhnliche Desserts mit Eisbechern zum Selbstzusammenstellen. Kunden haben außerdem kostenlosen Zugang zu den Delta Sky Clubs in den USA.

Kürzlich kündigte die Fluggesellschaft zudem weitere Verbesserungen für ihre Delta Premium Select-Kabine an. Dazu gehören ein gehobenes gastronomisches Erlebnis, ein „Bubbles and Bites“-Moment mit Sekt, Wasser und einem besonderen Leckerbissen kurz nach dem Start sowie die erwähnten „Someone Somewhere Amenity“ Kits mit Produkten von Grown Alchemist.

In Atlanta ist Delta die größte Fluggesellschaft im Südosten der USA und führt an Spitzentagen etwa 800 Flüge durch – fast achtmal so viele wie die Nummer zwei an diesem Airport. Als Deltas Heimatflughafen bietet Hartsfield-Jackson Atlanta zudem eine Fülle von Shopping- und Speisemöglichkeiten sowie mehrere Delta Sky Clubs, darunter einen im internationalen Concourse F, der über ein Sky Deck im Freien verfügt.

Delta ist mit 200 täglichen Abflügen zudem die größte Fluggesellschaft am Flughafen New York-JFK und investiert aktuell in eine 1,5 Milliarden Dollar teure Renovierung, um das Kundenerlebnis am Flughafen zu verbessern. Die Erweiterung umfasst einen neuen Delta Sky Club in der Halle A des Terminals 4 sowie einen Delta One Club mit einem speziellen Service, der das Lounge-Erlebnis weiter verbessert. Nach der Fertigstellung Anfang 2024 werden alle Delta-Aktivitäten in einem Terminal zusammengefasst sein, was den Kunden ein bequemeres Reiseerlebnis ermöglicht.

