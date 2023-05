Mit Delta von Berlin nach New York

Damit hat Delta Airlines ihr Flugangebot zwischen Deutschland und den USA wieder auf das Niveau von vor der Pandemie im Jahr 2019 gebracht und die Kapazität auf dem deutschen Markt im Vergleich zum Vorjahr um 40 % erhöht.

„Die Wiederaufnahme unserer Nonstop-Verbindung von Berlin nach New York und der Wiederaufbau unseres Deutschland-USA-Netzes war eine Priorität für Delta“, so Nicolas Ferri, Deltas Vice President Europe, Middle East, Africa and India. „Wir sehen eine positive Nachfrage bei all unseren deutschen Flügen, sowohl von Geschäfts- als auch von Privatreisenden – deshalb haben wir unseren Flugplan zwischen Deutschland und den USA seit letztem Sommer um 40 % erweitert.“

Deltas Drehkreuz New York-JFK ist ein Tor zu Nordamerika, und Kunden profitieren von Deltas umfassendem Netzwerk mit mehr als 65 Anschlüssen in den USA. Mit bequemen One-Stop-Verbindungen lassen sich viele beliebte Städte wie New Orleans, San Francisco, Washington oder Miami entdecken.

„Wir freuen uns, zum ersten Mal von Berlin-Brandenburg aus zu fliegen und an unser Terminal 4 am JFK anzubinden, wo das jüngste Kapitel unseres milliardenschweren Investitionsprogramms zehn neue Gates mit modernen und geräumigen Sitzbereichen und der neuesten Technologie für einfaches Einchecken und Gepäckabgabe gebracht hat“, so Ferri weiter.

Auf der Strecke BER-JFK setzt Delta hauptsächlich seine neugestalteten Boeing 767-300 ein, die drei Kabinenvarianten bieten: Delta One, Delta Comfort+ und die Main Cabin. Kunden, die in Delta One fliegen, können sich in einem Flat Bed ausstrecken und erhalten Premium-Annehmlichkeiten wie handgefertigte Someone Somewhere Amenity Kits, Plüschbettwäsche aus recycelten Materialien, mehr Getränkeoptionen vor dem Abflug, neue Cocktail-Häppchen, ein vom Chefkoch zusammengestelltes Drei-Gänge-Menü und Desserts wie einen Eisbecher zum Selbstzusammenstellen.