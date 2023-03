Delta Airlines zieht Bilanz

Wie alle anderen US-amerikanischen Fluggesellschaften hat sich auch Delta Air Lines von Corona erholt. Eine starke Nachfrage und höhere Preise liessen die weltweit zweitgrösste Fluggesellschaft wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Delta konnte im Berichtsjahr 2022 bei einem Umsatz von 45,6 Milliarden Dollar einen Betriebsgewinn von 3,6 Milliarden Dollar einfliegen. Der Umsatz lag zwei Prozent tiefer als vor der Krise im Jahr 2019. Den Nettogewinn gibt Delta Air Lines für das Jahr 2022 mit 1,318 Milliarden Dollar an, vor der Krise im Jahr 2019 erreichte dieser noch 4,767 Milliarden Doller.

Das vierte Quartal 2022 bei Delta Air Lines

Delta Air Lines hat im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 12,3 Milliarden Dollar erwirtschaftet, das entspricht verglichen mit dem vierten Quartal 2019 einem Anstieg von 8 Prozent. Der höhere Umsatz liegt in den stark angestiegen Treibstoffkosten, diese konnten wiederum vollkommen an die Kunden überwälzt werden. Delta Air Lines musste im vierten Quartal trotz eigener Raffinerie für das Kerosin 43 Prozent tiefer in die Taschen greifen als vor der Krise im vierten Quartal 2019. Der Betriebsgewinn erreichte im vierten Quartal 1,470 Milliarden Dollar, das waren fünf Prozent mehr als vor der Corona Krise im vierten Quartal 2019.

Die Verkehrszahlen für das Jahr 2022 bei Delta Air Lines

Das Angebot erreichte bei Delta im Berichtsjahr 2022 insgesamt 233,379 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vorkrisenjahr 2019 lag dieses noch bei 275,379 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage lag bei 195,480 Milliarden Sitzplatzmeilen, vor der Krise wurden 237,680 Milliarden Sitzplatzmeilen nachgefragt. Die Flugzeuge waren zu 84 Prozent ausgelastet, zwei Prozentpunkte tiefer als vor der Krise.