Saudi-Arabien plant mit Airbus A350

In direkter Konkurrenz zu den grossen Fluggesellschaften Emirates Airlines, Qatar Airways und der kleineren Etihad Airways will Saudi-Arabien eine neue Superairline aufbauen. In diesem Kontext soll auch ein neuer Grossflughafen in Riad gebaut werden. Dieser Megaairport soll als Drehscheibenfunktion und Angelpunkt für die noch anzukurbelnde Tourismusindustrie dienen.

Für die Vision 2030 braucht es auch neue Langstreckenflugzeuge, dabei sieht Saudi-Arabien eine Flotte bestehend aus Airbus A350-1000 als valable Lösung. Laut arabischen Medienberichten will Saudi-Arabien noch in diesem Jahr im Rahmen des Projektes RIA die Gründung einer neuen Fluggesellschaft bekanntgeben. Neben dem Airbus A350 steht auch die Beschaffung von Boeing 787 Dreamliner im Fokus. Die Fluggesellschaft soll aus einem Staatsfond bis zu 30 Milliarden US-Dollar erhalten, damit wären genügend Mittel vorhanden, um die RIA-Flotte rasch auf 75 Flugzeuge aufzubauen.