SAUDIA kauft Boeing 787 Dreamliner

Saudi Arabian Airlines hat sich bei der Bestellung offen gehalten, wie die Unterteilung zwischen der Boeing 787-9 und der Boeing 787-10 aussehen wird. Boeing wird diesen Auftrag in das Bestellbuch aufnehmen, sobald die Kaufverträge finalisiert sind, teilte der US-amerikanische Flugzeugbauer am 14. März 2023 mit.

Dieser Kaufvertrag ist Teil des umfassenderen strategischen Plans Saudi-Arabiens, die Grossflughäfen des Landes in ein globales Luftfahrtdrehkreuz zu verwandeln. Insgesamt gaben die beiden saudi-arabischen Fluggesellschaften am 14. März 2023 ihre Absicht bekannt, bis zu 121 787 Dreamliner zu kaufen, was gemessen am Wert der fünftgrößte kommerzielle Auftrag in der Geschichte von Boeing sein wird. Die Grossraumflugzeuge sollen dazu benutzt werden, das Ziel Saudi-Arabiens zu unterstützen, bis im Jahr 2030 jährlich bis zu 330 Millionen Passagiere zu befördern und 100 Millionen Besucher ins eigene Land zu bringen.

"SAUDIA setzt seine Expansionsbemühungen in allen Bereichen der Fluggesellschaft fort, sei es bei der Einführung neuer Ziele oder bei der Vergrößerung der Flugzeugflotte", sagte Seine Exzellenz Engr. Ibrahim Al-Omar, Generaldirektor der SAUDIA Group. "Die Vereinbarung mit Boeing erfüllt diese Verpflichtung, und die neuen Flugzeuge werden es SAUDIA ermöglichen, ihr strategisches Ziel, die Welt in das Königreich zu bringen, weiter zu erreichen.

SAUDIA betreibt derzeit mehr als 50 Boeing-Flugzeuge in seinem Langstreckennetz, darunter die 777-300ER (Extended Range) sowie die 787-9 und 787-10 Dreamliner. Die zusätzlichen 787 ergänzen die bestehende Flotte von SAUDIA und ermöglichen es dem Unternehmen, den Wert der 777- und 787-Familien effektiv zu nutzen.

"Die Aufstockung der 787 Dreamliner-Flotte ermöglicht es SAUDIA, seinen Langstreckendienst mit hervorragender Reichweite, Kapazität und Effizienz zu erweitern", sagte Stan Deal, Präsident und CEO von Boeing Commercial Airplanes. "Nach mehr als 75 Jahren Partnerschaft fühlen wir uns durch das Vertrauen von SAUDIA in die Produkte von Boeing geehrt und werden das Ziel Saudi-Arabiens, den nachhaltigen Luftverkehr auszubauen, weiterhin unterstützen."

Seit der Aufnahme des Liniendienstes im Jahr 2011 hat die Boeing 787 Familie mehr als 350 neue Nonstop-Routen auf der ganzen Welt eröffnet, darunter befinden sich rund 50 neue Routen bis 2020. Der Dreamliner reduziert den Treibstoffverbrauch und die Emissionen um 25 Prozent im Vergleich zu den Flugzeugen, die er ersetzt.