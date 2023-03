Riyadh Air neue Superairline in Saudi-Arabien

Der saudi-arabische Kronprinz und Premierminister Mohammad Bin Salman kündigte am Sonntag die Gründung von Riyadh Air an, einem Unternehmen, das sich vollständig im Besitz des Public Investment Fund (PIF) befindet. Die neue nationale Fluggesellschaft Saudi-Arabiens wird die strategische geografische Lage Saudi-Arabiens zwischen den drei Kontinenten Asien, Afrika und Europa nutzen und Riad zu einem Tor zur Welt und zu einer globalen Drehscheibe für Verkehr, Handel und Tourismus machen.

Riyadh Air wird von Seiner Exzellenz Yasir Al-Rumayyan, dem Gouverneur des PIF, als oberster Verwaltungsrat geleitet. Tony Douglas wird Geschäftsführer von Riyadh Air, er leitetet früher die Geschicke bei Etihad Airways. Douglas bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Luftfahrt-, Transport- und Logistikbranche mit. Die gesamte Geschäftsleitung der neuen Fluggesellschaft soll sich in Zukunft aus saudischen und internationalen Experten zusammensetzen.

Mit Riad als Drehkreuz wird die Fluggesellschaft laut eigenen Aussagen weltweit eine neue Ära für die Reise- und Luftfahrtindustrie einläuten. Riyadh Air soll zu einer Fluggesellschaft von Weltrang werden und mit ihrer modernen Flotte die besten Nachhaltigkeits- und Sicherheitsstandards anwenden.

Mit der neuen Fluggesellschaft will Saudi-Arabien das Brutto Inland Wachstum außerhalb des Ölsektors um 20 Milliarden US-Dollar steigern und mehr als 200.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen.

Konkret möchte Saudi-Arabien bis im Jahr 2030 jährlich 330 Millionen Fluggäste abfertigen, das wären dann dreimal so viele wie heute. Bei der Luftfracht soll das Volumen auf 4,5 Millionen Tonnen im Jahr vervierfacht werden. Das Land soll mit der neuen Fluggesellschaft an 250 Ziele direkt angebunden werden, heute werden rund 100 Destinationen direkt angeflogen.

In direkter Konkurrenz zu den grossen Fluggesellschaften Emirates Airlines, Qatar Airways und der kleineren Etihad Airways will Saudi-Arabien mit Riyadh Air eine neue Superairline aufbauen. In diesem Kontext soll auch ein neuer Grossflughafen in Riad gebaut werden. Dieser Megaairport soll als Drehscheibenfunktion und Angelpunkt für die noch anzukurbelnde Tourismusindustrie Saudi-Arabiens dienen.

In der Vision 2030 will Saudi-Arabien 147 Milliarde US-Dollar in ihre Verkehrssysteme investieren, aus diesem riesigen Investitionsvolumen soll ein grosser Teil in die Luftfahrt fliessen.

Ob es Sinn macht, eine weitere Superfluggesellschaft im Nahen Osten aufzubauen, wagen wir zu bezweifeln.