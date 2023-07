Mit Air Astana nach Saudi-Arabien

Der Flugbetrieb auf der Strecke wird am 1. Oktober 2023 aufgenommen und verkehrt immer mittwochs sowie sonntags. Zusätzliche Frequenzen sind bereits in der Planung. Der Flug startet in Almaty um 18:40 Uhr und landet in Dschidda um 22:30 Uhr mit einer Gesamtflugzeit von 6 Stunden und 50 Minuten. Zurück geht es von der Hafenstadt am Roten Meer um 23:30 Uhr mit Ankunft in der kasachischen Metropole um 8:15 Uhr am nächsten Tag (5 Stunden 45 Minuten). Alle Flugangaben sind Ortszeiten.

„Saudi-Arabien besitzt ein reiches und vielfältiges kulturelles Erbe. Dies ist nicht nur interessant für Muslime, die zu den heiligen Städten Mekka und Medina pilgern, sondern auch für Touristen, die die kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten am Roten Meer entdecken möchten“, so Adel Dauletbek, Marketing and Sales Vice-President von Air Astana. „Passagiere, die nach Dschidda reisen, bietet Air Astana komfortable Anschlussverbindungen von anderen Städten in Kasachstan sowie weiteren internationalen Abflughäfen. Außerdem freuen wir uns darauf, wenn Touristen aus Saudi-Arabien Kasachstans Schönheit und Natur entdecken.“