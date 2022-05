Delta kehrt nach mehr als zwei Jahren zurück nach Zürich und fliegt seit dem 15. Mai 2022 wieder Nonstop nach New York-JFK. Die Fluggesellschaft wird täglich fliegen und den Kunden eine große Auswahl an Zielen in den USA bieten – dank der bequemen Weiterflugmöglichkeiten über Deltas Drehkreuz JFK.

„Aufgrund der langjährigen Geschäfts- und Tourismusbeziehungen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten verzeichnen wir eine starke Nachfrage, da viele unserer einheimischen Kunden die USA wieder besuchen. Die Schweiz ist auch ein beliebtes Urlaubsziel für US-Urlauber und unser Flug wird dazu beitragen, den Einreiseverkehr außerhalb der Skisaison anzukurbeln“, so Nicolas Ferri, Deltas Vice President für Europa, den Nahen Osten, Afrika und Indien. „Unsere Kunden können an Bord eine Vielzahl von neuen Produkt- und Serviceverbesserungen genießen, darunter eine Reihe von nachhaltigen Angeboten.“

Vor der Pandemie besuchten im Jahr 2019 jährlich 1,1 Millionen US-Bürger die Schweiz, während 474.550 Schweizer in die Vereinigten Staaten reisten. Daten der Schweizerischen Eidgenossenschaft zeigen auch, dass die USA nach Deutschland der zweitgrößte Exportmarkt für die Schweiz sind – die Exporte nach Nordamerika haben sich zwischen 2010 und 2020 sogar verdoppelt. Zu den wichtigsten Branchen gehören Chemie, Präzisionsinstrumente, Maschinen und Elektronik.

„Willkommen zurück! Wir sind sehr glücklich, dass Delta die Nonstop-Verbindung von Zürich nach New York JFK wieder aufnimmt“, so Florian Raff, Head Aviation Development and Statistics Flughafen Zürich AG.

Mehr Auswahl an Bord

Von der Schweiz aus können Delta-Kunden aus dem gesamten Bordangebot wählen, darunter Delta One Business Class, Delta Premium Select, Delta Comfort+ und Main Cabin. Während Delta One vollständig zurückklappbare Sitze bietet, verfügt Delta Premium Select über breitere Sitze mit mehr Beinfreiheit, verstellbaren Kopf- und Fußstützen und größeren Unterhaltungsbildschirmen. Kunden, die in beiden Kabinen fliegen, haben Zugang zu den SkyPriority-Flughafenvorteilen für einen reibungsloseren Service am Boden. Delta wird die Strecke mit Flugzeugen des Typs Boeing 767-300 bedienen, die während der Hochsaison im Sommer täglich mehr als 215 Plätze bieten, darunter 25 Plätze in der Delta One Business Class und 18 in der Delta Premium Select. Alle Flüge werden in Zusammenarbeit mit Deltas Joint-Venture-Partnern Air France, KLM und Virgin Atlantic durchgeführt.

Einführung von nachhaltigen Produkten

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms nimmt Delta Änderungen am Bordservice vor, um die Verwendung von Einwegplastik zu reduzieren. In Delta One sind die neuen Amenity Kits, die von der mexikanischen Bekleidungsmarke Someone Somewhere stammen, aus recycelter und lokal bezogener Baumwolle gefertigt. Sie verzichten auf fünf Plastikteile, darunter Reißverschlüsse und Verpackungen. Delta One-Kunden schlafen bequem mit Bettwäsche aus recycelten Plastikflaschen. Die Mahlzeiten in der Main Cabin werden mit neuem Geschirr aus biologisch abbaubarem Material, Bambusbesteck und einem hochwertigen Papier-Tischset serviert.

Kunden, die auf Deltas Zürich-Strecke fliegen, finden Unterstützung für ihre Planung in Delta FlyReady?, der digitalen Dashboard-Lösung der Fluggesellschaft. Hier können sie vor der Reise überprüfen, ob sie die Einreisebestimmungen ihres Zielortes erfüllen und finden außerdem eine personalisierte Ansicht der Reiseanforderungen sowie benutzerfreundliche Funktionen für das Dokumentenmanagement.

Deltas Flüge zwischen Zürich und New York-JFK