Boeing kann einen weiteren Großauftrag an Land ziehen, AraJet will bis zu vierzig Boeing 737-8-200 beschaffen.

Der Newcomer aus der Dominikanischen Republik hat bei Boeing zwanzig Boeing 737-8-200 fest in Auftrag gegeben und zwanzig Optionen auf den gleichen Typ gezeichnet. AraJet will mit der Boeing 737-8-200 von Santo Domingo aus Destinationen in Süd- und Nordamerika anfliegen.