Diese Bestellung wurde bereits im Sommer 2019 an der Paris Air Show bekanntgegeben und umfasst 50 Festaufträge für je zur Hälfte von Boeing 737-8-200 und Boeing 737-10. Neben den festen Bestellungen kommen noch 100 Optionen dazu. In der International Airlines Group ist British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level zusammengeschlossen. Die neuen Flugzeuge sollen in den Jahren 2023 bis 2027 ausgeliefert werden. Die Maschinen werden nach Bedarf innerhalb der Gruppe zugeteilt.