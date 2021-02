Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte im Januar 2021 insgesamt sechzehn Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern. Die Auslieferungen unterteilen sich auf zehn A320neo, einen A321neo, vier A321ceo und einen A319neo. Je ein Airbus A220-300 konnte an Air Canada und Delta Air Lines übergeben werden, ein A220-100 ging an Delta Air Lines. Ein A350-900 wurden an Turkish Airlines übergeben. Ein Airbus A330-800 konnte Uganda Airlines übernehmen.

Im Januar 2021 konnte bei Airbus kein neuer Auftrag verbucht werden, es kam auch keine Annulation dazu.