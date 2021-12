Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte im November insgesamt 44 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf fünfundzwanzig A320neo, achtzehn A321neo und einen A321ceo. Bei der A220 Familie konnte Airbus sieben Maschinen vom Typ A220-300 ausliefern. Bei den Großraumflugzeugen hat Airbus einen Airbus A330-200 an Airbus Defence and Space übergeben. Ein Airbus A330-300 ging an Corsair, ein A330-300 an Sunclass Airlines, einer an Air Belgium und eine Maschine dieses Typs konnte Cebu Pacific übernehmen. Japan Airlines und China Eastern Airlines konnten je einen Airbus A350-900 übernehmen.