Der europäische Flugzeugbauer konnte im Juni insgesamt 57 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf dreißig A320neo, sechsundzwanzig A321neo und einen A321ceo. Bei der A220 Familie konnte Airbus fünf Maschinen vom Typ A220-300 ausliefern. Bei den Großraumflugzeugen konnte Airbus im Juni neun A350-900, zwei A350-1000, einen A330-200 und zwei A330-900 an die Kunden übergeben. Zudem wurde ein Airbus A380 am 18. Juni 2021 an Emirates ausgehändigt.