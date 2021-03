Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte im Februar 2021 insgesamt 29 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern. Die Auslieferungen unterteilen sich auf 15 A320neo, zwölf A321neo und zwei A321ceo. Ein Airbus A220-300 konnte an Air Canada übergeben werden, ein A220-100 ging an Delta Air Lines. Ein A350-900 wurde an Air China ausgehändigt.

Im Februar 2021 konnte Airbus elf neue Bestellungen verbuchen, es kamen auch 92 Annulationen dazu, damit endete der Februar netto mit 81 Minusaufträgen.