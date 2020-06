Der europäische Flugzeugbauer konnte im Mai 2020 insgesamt achtzehn Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf 12 A320neo, fünf A321neo und eine A319. Zwei Airbus A220 wurden an Air Canada übergeben. Ein A350-900 wurden an Lufthansa Technik übergeben, dabei handelt es sich um den ersten von drei Airbus Corporate Jets (ACJ) Maschinen für Deutschland. Ein Airbus A350-1000 wurde an British Airways übergeben und der zweite an Etihad Airways. Ein weiterer Airbus A350-900 ging an Air France.