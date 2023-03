Ab dem Flughafen Dortmund in die Osterferien

In Nordrhein-Westfalen stehen die zweiwöchigen Osterferien vor der Tür. In der Zeit vom 03. bis zum 15. April 2023 bietet der Dortmund Airport seinen Passagieren ein attraktives Angebot an Urlaubsdestinationen in 22 Ländern - ob Städtetrip oder erster Strandurlaub, für Abwechslung ist gesorgt.

Von Krakau bis Budapest, London oder München – ab Dortmund geht es zu vielen europäischen Kulturmetropolen, in denen die Besucher historische Bauwerke bewundern, Stadtleben genießen und aus einer Vielzahl an Museen und Sehenswürdigkeiten auswählen können.

Wer sich nach den kalten Wintertagen nach warmen Temperaturen und herrlichen Stränden sehnt, den könnte die kroatische Küstenstadt Split oder Antalya an der türkischen Riviera locken.

Mit Kattowitz, Palma de Mallorca, Bukarest und Belgrad befinden sich auch die beliebtesten Osterreiseziele 2022 wieder im Programm.

„Nach Corona ist die Reiselust der Menschen größer denn je, daher freuen wir uns besonders, unseren Fluggästen auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Angebot an Destinationen anbieten zu können“, so Guido Miletic, Leiter Airport-Services + Marketing & Sales.

Alle Flugziele und Buchungsmöglichkeiten finden Sie auf der Website des Dortmunder Flughafens: https://www.dortmund-airport.de/flugplan.

Fluggäste, die mit dem eigenen Auto zum Flughafen kommen, können bereits vorab online unter https://www.dortmund-airport.de/parken einen Parkplatz reservieren und so Zeit sparen und von günstigen Tarifen profitieren.

Der Dortmund Airport wünscht eine gute Reise und schöne Feiertage!