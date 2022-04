Während der zweiwöchigen Osterferien in Nordrhein-Westfalen können Reisende vom Dortmund Airport 54 Ziele in 24 verschiedenen Ländern anfliegen.

Wizz Air, Ryanair, SunExpress und Eurowings starten ab dem Flughafen Dortmund zu zahlreichen interessanten Städte- und Ferienzielen. Im gesamten Sommerflugplan werden Dortmunder Fluggästen sogar rund 30 Prozent mehr Ziele als vor der Pandemie angeboten.

Von Albanien bis Ungarn - der Dortmund Airport hat auch in den Osterferien viele Ziele in Osteuropa im Angebot. Oft unterschätzt, dabei laden zahlreiche osteuropäische Destinationen zum Verweilen, Entdecken und Entspannen ein. So etwa die Region Ermland-Masuren in Polen, die als echter Geheimtipp gilt und über den Flughafen Olsztyn-Mazury erreichbar ist. Die Landschaft ist von zahlreichen Seenplatten und Wäldern geprägt. Eine Traumdestination für Wanderer, Radfahrer und Wassersportler. Ebenfalls eine Reise wert: Targu Mures. Im Norden Rumäniens gelegen, treffen dort Kulturen aufeinander. Ortsschilder sind oftmals auf Rumänisch, Ungarisch und Deutsch verfasst. Diese drei Länder prägen außerdem die beeindruckende Architektur.

Daneben stehen auch wieder beliebte Urlaubsziele im Süden wie Palma de Mallorca und Thessaloniki auf dem Flugplan. Ab dem 8. April haben Fluggäste zudem die Möglichkeit, mit SunExpress direkt nach Antalya zu fliegen.

Wer nur wenige Tage frei hat und dennoch verreisen möchte, kann sich alternativ auch auf einen Städtetrip begeben - ab Dortmund etwa nach London, Danzig oder Wien. „Wir freuen uns, über das breit gefächerte Angebot in den Osterferien und wünschen unseren Fluggästen eine gute Reise“, erklärt Guido Miletic, Abteilungsleiter Airport Services und Marketing.

In den Osterferien werden im Linienverkehr voraussichtlich mehr als 750 Flugzeuge in Dortmund starten oder landen. Der Dortmund Airport rechnet mit zirka 110.000 Passagieren.