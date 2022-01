easyJet begrüsst den Entscheid der Schweizer Behörden, die Testpflicht für geimpfte oder genesene Personen bei der Einreise in die Schweiz ab dem 22. Januar sowie den zweiten Test zwischen dem vierten und siebten Tag nach der Einreise abzuschaffen. Dies sei eine sehr gute Nachricht für den Schweizer Tourismus, zu dem EasyJet einen wichtigen Beitrag leiste, hält die Low-Cost-Airline fest.

Thomas Haagensen, Group Markets Director von EasyJet, sagt dazu: «Die Lockerung der Reisebedingungen ist eine gute Nachricht für den lokalen Tourismus und folglich positiv für die laufende Schweizer Skisaison, aber auch eine gute Nachricht für Schweizer, die ins Ausland reisen wollen. Als wichtiger Akteur in der Tourismusbranche haben wir die Konnektivität der Flughäfen Basel und Genf während der Covid-19-Krise aufrechterhalten und dabei weiterhin die grösste Auswahl an Reisezielen angeboten. Wir werden unseren Flugplan weiterhin anpassen, entsprechend der Nachfrage für Flüge ab und in die Schweiz.»

Für Schweizer Reisende, die ab diesem Frühjahr in den Urlaub fliegen möchten, bietet die Fluggesellschaft neue saisonale Strecken ab Genf und Basel an: Ab dem 29. März bis Oktober werden Izmir in der Türkei und Hammamet in Tunesien von Genf aus angeflogen, und ab dem 27. März bis Ende Oktober wird Heraklion auf Kreta von Basel aus angesteuert. Für Reisende, die noch zögern, ihre Tickets zu buchen, hat EasyJet die Flex-Garantie bis zum 31. März 2022 verlängert. Alle Passagiere können ihre Flüge bis zu zwei Stunden vor Abflug ohne zusätzliche Kosten umbuchen. Dies gelte für alle Destinationen, die derzeit im EasyJet-Flugplan angeboten werden, heisst es in der Mitteilung weiter.