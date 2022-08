In ihrem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 hat EasyJet per Ende Juni 2022 einen Gewinn von 103 Millionen Britischen Pfund (GBP) erzielt.

Die Finanzergebnisse für das dritte Quartal bis zum 30. Juni 2022 der easyJet Gruppe präsentieren sich wie folgt: Der Konzernverlust im dritten Quartal vor Steuern beträgt 114 Millionen GBP, einschliesslich 133 Millionen Kostenauswirkungen durch Störungen in Betriebsabläufen und 36 Millionen GPB Verlust aus der Neubewertung von Fremdwährungsbilanzen. Als Gesamtergebnis von Zinsen und Steuern (EBITDAR) resultiert im dritten Quartal ein Gewinn von 103 Millionen britischer Pfund. Die Umstrukturierung von easyJet zeige weiterhin Wirkung, teilt die Airline weiter mit.

Im dritten Quartal beförderte EasyJet 22 Millionen Passagiere, siebenmal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das entspreche 87 Prozent der Kapazität des gleichen Zeitraums im Geschäftsjahr 2019. Die Auslastung stieg im Laufe des Quartals weiter an und erreichte im Juni einen Höchststand von 92 Prouzent. Der beispiellose Anstieg des Flugbetriebs in der gesamten Luftfahrtindustrie, gepaart mit einem angespannten Arbeitsmarkt, habe zu weit verbreiteten operativen Herausforderungen geführt, die in einer höheren Anzahl von Stornierungen als üblich gipfelten, teilt easyJet weiter mit. Trotzdem habe sie im dritten Quartal 95 Prozent ihres geplanten Flugplans durchgeführt.

Der Nebenertrag pro Passagier liege mit 22 GPB weiterhin über dem Niveau vor der Pandemie und sei im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 um 55 Prozent gestiegen, so easyJet weiter. EasyJet Holidays erzielte im dritten Quartal einen Gewinn von 16 Millionen und übertraf damit den bisher höchsten Gewinn von 10 Millionen in einem Gesamtjahr. Das Urlaubsgeschäft bleibe auf Kurs, um 1,1 Millionen Passagiere im Gesamtjahr zu befördern, hält easyJet weiter fest.

