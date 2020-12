Der Sommer 2021 kommt bestimmt – und mit ihm der schon lange ersehnte Urlaub. Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass Corendon Airlines für den kommenden Sommer nicht mehr nur ein Ziel, sondern sogar drei Ziele ab Bremen Airport in ihren Flugplan aufnimmt. Neu dazu kommen, neben dem beliebten Urlaubsziel Antalya, nun auch Ankara und Izmir. Ab dem 29. Juni bis 7. September geht’s einmal pro Woche in die türkische Hauptstadt. Izmir wird zweimal wöchentlich ab dem 21. Juni angeflogen und die beliebte Urlaubsregion Antalya ist von Anfang Februar bis Mitte März einmal pro Woche im Flugplan und ab Ende März denn ebenfalls zweimal.

Ankara ist nach Istanbul die zweitgrößte Stadt der Türkei und liegt in Anatolien. Sie ist seit fast 100 Jahren Hauptstadt der Türkei und heute eine flotte Metropole mit alten Traditionen und modernen Visionen, die mit so mancher Überraschung aufwartet: hier findet man römische Ruinen, teils verfallene osmanische Häuser, Prachtbauten aus der Republikgründung und natürlich auch neue Wohnsiedlungen. Und es gibt wirklich eine Menge zu besichtigen, zu erkunden und zu bestaunen – auch wenn die türkische Hauptstadt noch nicht fest in den touristischen Kalendern verankert ist. Apropos verankert: „Ankyra“ bedeutet im Griechischen übrigens „Anker“. Auf alle Fälle sollten die Ruinen von Angora auf der Sightseeing-Liste stehen. In der Altstadt von Ankara gibt es viele Relikte aus der griechisch-römischen Zeit zu sehen. Beispielsweise Thermen, Tempelruinen, Theater und vieles mehr. Und dabei nicht die Caracalla Thermen vergessen. Auch die Haci Bayram Moschee ist sehenswert. Sie ist rund 600 Jahre alt und daneben befinden sich die Ruinen des Augustustempels. Das umliegende Viertel ist für seine vielen Geschäfte bekannt. Und dazu natürlich noch die Altstadt Ankaras innerhalb der Burgmauern, mit vielen kleinen und interessanten Geschäften.

