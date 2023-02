Mit Wizz Air von Dortmund nach Jerewan

Am 29. April 2023 erscheint auf den Anzeigetafeln des Flughafen Dortmund ein neues Reiseziel: Jerewan. Zwei Mal wöchentlich fliegt dann Wizz Air, Europas schnellst wachsende und weltweit nachhaltigste Fluggesellschaft, in die Hauptstadt Armeniens. Ab dem 29. April geht es jeweils am Sonntag und am Mittwoch nonstop von Dortmund nach Armenien.

Einst wurde die Stadt auch Eriwan oder Erewan genannt. Heute zählt das wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Zentrum des Landes rund 1,2 Millionen Einwohner. Jerewan gilt als eine der ältesten Städte der Welt und liegt in der Ararat-Ebene. Im Laufe der Geschichte profitierte die Stadt stets von ihrer günstigen Position an den Handelsrouten zwischen Indien und Europa.