Am Donnerstagmorgen, den 16.06.2022, hob zum ersten Mal eine Wizz Air-Maschine vom Dortmund Airport zum neuen Reiseziel Heviz in Ungarn ab.

Zweimal wöchentlich, jeweils donnerstags und sonntags, wird die neue Verbindung zum größten Binnensee Mitteleuropas angeboten. Zum Erstflug begrüßte Guido Miletic, Leiter Airport Services und Marketing am Dortmunder Flughafen, die Crew auf dem Vorfeld.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Fluggästen ein solch vielseitiges Reiseziel anbieten können, das gerade mal in knapp 2 Stunden Flugzeit erreichbar ist. Der Kurort Heviz und die gesamte Region um den Plattensee hat Urlaubern viel zu bieten."

Der Balaton gehört zu den wichtigsten touristischen Zielen in Ungarn. Der See und seine Umgebung lockt alljährlich Badeliebhaber, Wassersportler, Fahrradfahrer, Wanderer und Genießer von Wellness- und Kur-Angeboten an.

