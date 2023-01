Mit Wizz Air von Memmingen nach Rom

Am 5. September ist es soweit: Die Ewige Stadt rückt dem Allgäu wieder ein Stück näher. Der Flughafen Rom Fiumicino wird dann von der Fluggesellschaft Wizz Air zwei Mal pro Woche am Dienstag und am Samstag nonstop angeflogen, Tickets sind bereits erhältlich. "Es freut uns sehr, dass Rom wieder auf unserem Flugplan erscheint", betont Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz. Schon in den Anfangsjahren des Memminger Flughafens habe die italienische Hauptstadt zu den beliebtesten Zielen gezählt. Schließlich sei die Metropole ein touristischer Dauerbrenner.

Schon seit geraumer Zeit weitet die Fluggesellschaft Wizz Air, die bisher ab Memmingen vornehmlich Ziele in Osteuropa bedient, ihre Aktivitäten in Italien aus. So verbindet sie auch schon seit einiger Zeit Memmingen mit Catania auf Sizilien. Hinzu kommen Palermo, Neapel, Brindisi, Pisa und Lamezia Terme, die allesamt von Ryanair angeflogen werden. Damit verfügt der Flughafen Memmingen im kommenden Sommer über ein attraktives Italien-Angebot.

Flughafen Memmingen