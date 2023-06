Mit Wizz Air von Hamburg nach Georgien

Die Strecke wird jeden Montag und Freitag bedient. Es ist bereits das neunte Osteuropa-Ziel der ungarischen Fluggesellschaft ab Hamburg Airport, Wizz Air ist damit der größte Anbieter für dieses Segment. Im Winterflugplan 2023/2024 nimmt Wizz Air zudem erstmals Kurs auf ein Ziel, das sich weiter im Süden befindet: Catania (Italien) wird ab dem 18. Dezember dreimal pro Woche angeflogen. Tickets für alle Ziele von Wizz Air sind online unter www.wizzair.com sowie in Reisebüros erhältlich.

„Die Hauptreisezeit steht unmittelbar bevor und viele Norddeutsche brechen bald wieder in ihre Heimat oder zu Freunden auf. Umso mehr freue ich mich, dass Wizz Air die Hansestadt erstmals nonstop mit Kutaissi in Georgien verbindet. Für unsere Passagiere bedeutet das: viel Komfort und eine kurze Reisezeit“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Zudem hat Wizz Air angekündigt, ihr Angebot ab Hamburg im Winter auch nach Südeuropa auszuweiten. Ab Hamburg konzentriert sich die Fluggesellschaft derzeit auf Ziele in Osteuropa. Mit ihrer geplanten Streckenerweiterung stellt sich Wizz Air zukünftig bei uns am Standort breiter auf.“

„Wir freuen uns sehr, mit der Route Hamburg – Kutaissi eine lang erwartete Verbindung zu eröffnen. Dies ist eine aufregende Zeit sowohl für Deutschland als auch für Georgien. Die neue Strecke wird den Tourismus zwischen diesen beiden Regionen erleichtern und einfacher machen als je zuvor. Wir werden weiterhin innovativ sein und das kostengünstige und nachhaltige Fliegen zum Wohle der deutschen Passagiere weiter vorantreiben. Wir freuen uns, Sie bald auf unseren Wizz Air-Flügen zu sehen“, sagt Valeria Bragarenco, Corporate Communications Manager bei Wizz Air.

Kutaissi: zwischen Kultur und Natur

Als eine der ältesten Städte Georgiens hat Kutaissi einen ganz besonderen Charme. Historische Kirchen und Klöster laden dazu ein, sich auf die Spuren der Vergangenheit zu begeben. Als besonderes Highlight thront die Bagrati-Kathedrale über dem Stadtzentrum, von wo aus sich ein einzigartiger Blick über die mittelalterliche Stadt genießen lässt. Auch ein Tagesausflug zu der Prometheus-Höhle – eine weltberühmte Tropfsteinhöhle – lohnt sich. Das Höhleninnere ist bunt beleuchtet und scheint einen Hauch Magie zu versprühen. Im bergigen Umland können aufregende Wanderungen unternommen wird. Wizz Air startet ab sofort jeden Montag und Freitag in den Morgenstunden nach Kutaissi. Die Flugzeit beträgt rund 4 Stunden.