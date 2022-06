Der Flughafen Hamburg freut sich über eine neue Eurowings Destination in Schweden, die Airline bedient ab sofort nonstop Göteborg.

Eurowings fliegt ab sofort viermal pro Woche nonstop von Hamburg nach Göteborg. Die zweitgrößte Stadt Schwedens kombiniert urbanes Flair und erstklassige Restaurants mit skandinavischen Naturschönheiten wie den Schärengärten. Tickets sind ab 49,99 Euro pro Strecke bei www.eurowings.com sowie in jedem Reisebüro erhältlich.

„Mit Göteborg freuen wir uns über ein weiteres skandinavisches Highlight im Streckennetz von Hamburg Airport. Die Stadt verbindet die Annehmlichkeiten einer Großstadt, wie tollen Restaurants und Szene-Cafés, mit einer unmittelbaren Nähe zu erholsamer Natur. Dank der kurzen Flugdauer und den Flügen unter anderem am Freitag und Montag ist die Stadt das ideale Reiseziel für ein verlängertes Wochenende, um den skandinavischen Lebensstil kennen- und lieben zu lernen“, sagt Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

Urbane Gemütlichkeit und maritime Kulinarik

Göteborg verzaubert Besucher mit seinem besonderen Flair. Zwischen urbaner Gemütlichkeit aus Straßenbahnen, Kanälen und Grachten erwarten die Besucher beeindruckende Museen, tolle Shoppingmöglichkeiten und unterhaltsame Kulturveranstaltungen. Zudem ist die Hafenstadt für ihre erstklassigen Restaurants mit herausragender maritimer Küche bekannt. Und auch Naturfreunde kommen voll auf ihre Kosten, denn Göteborg eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt, um die faszinierende Inselwelt Schwedens kennenzulernen. Mit Straßenbahn und Boot kommt man vom Stadtzentrum aus direkt zu den autofreien südlichen Schären, um dort skandinavische Natur pur zu genießen.

