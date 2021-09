Die beliebte Urlaubsregion lockt ganzjährig mit warmen Temperaturen und verspricht neben Erholung auch ein Abenteuer für die ganze Familie: Die bunten Korallenriffe laden zum Schnorcheln ein und wer die Sahara hautnah erleben möchte, kann zu einer unvergesslichen Wüstensafari aufbrechen. Tickets werden u.a. von SunExpress vertieben.

„Hamburg Airport heißt Air Cairo ganz herzlich willkommen. Hurghada ist das perfekte Reiseziel für alle Familien, die ein besonderes Highlight erleben möchten. So können Urlaubende einen Basar besuchen oder die endlose Wüstenlandschaft erkunden. Daher freuen wir uns besonders, dass unsere Passagiere mit Beginn der Herbstferien noch mehr Auswahl ans Rote Meer haben“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit für einen Urlaub in Hurghada: Warm genug, um am Strand zu entspannen – ohne jedoch zu heiß zu sein.“

Air Cairo ist eine ägyptische Fluggesellschaft mit Sitz in Kairo und arbeitet mit einer Flotte von Airbus A320, darunter auch die leisere Variante A320neo. Die Strecke von Hamburg nach Hurghada wird jeden Montag und Freitag angeboten.

Flughafen Hamburg