Die zehn Top Urlaubsziele ab Hamburg

Wer im vergangenen Jahr 2022 ab Hamburg Airport in den Urlaub startete, hat sich besonders oft für eine Reise nach Spanien entschieden – und so ist das Mittelmeerland gleich viermal in den Top 10 der beliebtesten Urlaubsziele vertreten. Klarer Favorit: Mallorca – jeder fünfte Urlaubsreisende besuchte die Balearen-Insel. Auf Platz 2 folgt mit den Kanaren eine spanische Inselgruppe, auch Barcelona und Malaga haben es in das Ranking geschafft. Im Trend lagen zudem die türkischen Städte Istanbul und Antalya. Die Aussicht auf ganzjährig viel Sonne lockte zudem viele Urlaubshungrige in die Ferne nach Dubai und Hurghada. Wer im neuen Jahr eine Flugreise plant, erreicht die beliebtesten Sonnenziele mehrmals täglich. Mehr Vielfalt ab Hamburg bieten die neuen Direktziele Graz, Bergen, Genf und Kutaissi.

Top 10 Urlaubsziele in 2022 ab Hamburg Airport:

(nach Gesamtzahl der Passagiere (abfliegend und ankommend), inklusive am Zielflughafen umsteigender Fluggäste)

1. Mallorca (Spanien)

2. Kanarische Inseln (Spanien)

3. Antalya (Türkei)

4. Istanbul (Türkei)

5. Barcelona (Spanien)

6. Hurghada (Ägypten)

7. Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

8. Heraklion (Griechenland)

9. Lissabon (Portugal)

10. Malaga (Spanien)

Insgesamt flogen im Jahr 2022 rund 50 Airlines ab Hamburg Airport zu zirka 115 nationalen und internationalen Direktzielen, über 1.000 Ziele auf der ganzen Welt konnten mit nur einmal Umsteigen erreicht werden.

Im Sommer täglich zu den Top-Sonnenzielen

Sonne, Strand und Meer – danach sehnen sich die Norddeutschen auch in der bevorstehenden Reisesaison 2023. Die Fluggesellschaften haben auf die steigende Nachfrage reagiert und starten im Sommer wieder mehrmals täglich zu den Top 10-Sonnenzielen. Mit bis zu 11 täglichen Flügen geht es am häufigsten nach Mallorca. Condor erweitert ihr Angebot um gleich drei beliebte Sonnenziele: Malaga, Faro und Antalya. Die Tickets von Hamburg nach Antalya wurden in diesen Tagen buchbar gemacht – ab Mai fliegt der deutsche Ferienflieger dann täglich in die türkische Urlaubsregion. Auf der Strecke Hamburg – Bilbao kommt zudem Vueling als neuer Anbieter hinzu. Die spanische Fluggesellschaft erhöht zudem die Frequenz nach Barcelona von einem auf zwei tägliche Flüge.

Neue Direktverbindungen und neue Fluggesellschaften ab März 2023

Wer im Urlaub lieber eine neue Stadt erkunden möchte, kann sich ab März auf gleich vier neue Direktverbindungen ab Hamburg Airport freuen. Ab dem 26. März 2023 startet die Schweizer Fluggesellschaft SWISS nonstop nach Genf in der Schweiz. Die Verbindung kehrt nach längerer Pause ins Hamburger Streckennetz zurück. Ab Ende März verbindet Eurowings den Hamburger Flughafen zudem erstmals nonstop mit der österreichischen Region Graz. Auch Wizz Air steuert mit Kutaissi in Georgien ab dem 2. Juni ein weiteres komplett neues Ziel ab Hamburg an. Ab dem 6. Juni wird das norwegische Bergen nach längerer Pause wieder nonstop von Widerøe bedient. Noch mehr Vielfalt in den Norden bietet zudem die neue Airline PLAY, die ab Mitte Mai als neuer Anbieter nach Reykjavík hinzukommt. Mit Air Serbia nimmt am 15. Mai ebenfalls eine neue Fluggesellschaft den Betrieb ab Hamburg Airport auf, die den Norddeutschen mehr Auswahl nach Belgrad bietet.

Flughafen Hamburg