Die Edelweiss-Flüge finden zusätzlich zu den Swiss-Direktflügen von Genf nach Ponta Delgada statt, welche bereits Mitte Juni starten. Zudem nimmt Edelweiss auch Pisa in ihr Angebot ab Zürich auf, welches nun 59 Ferienziele in 19 Ländern umfasst.

Neu fliegt die fu?hrende Schweizer Ferienfluggesellschaft auch nach Pisa in Italien. Mit dem schiefen Turm steht in Pisa nicht nur das beru?hmteste italienische Monument der Welt, die Stadt bietet zudem ein hervorragendes Museums- und Kulturangebot. Edelweiss fliegt ab dem 3. Juni 2022 jeweils am Dienstag und Freitag direkt von Zu?rich nach Pisa.

Mit Ponta Delgada auf den Azoren hat Edelweiss ein neues Ferienziel fu?r alle Outdoor- Begeisterte im Angebot. Der Archipel mit seinen neun Inseln erhebt sich mitten im Atlantik und besticht mit einer beeindruckenden Natur. Vulkane, heisse Quellen, gru?ne Landschaften und steile Ku?sten. Edelweiss fliegt ab dem 11. Juli 2022 jeweils am Montag direkt von Zu?rich nach Ponta Delgada auf den Azoren.