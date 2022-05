Nach einer Corona bedingten Pause hat Edelweiss am Sonntag den Liniendienst zwischen Zürich und Vancouver wieder aufgenommen.

Seit dem 15. Mai 2022 können sich Kanada-Liebhaber wieder über einen Flug zwischen Zürich und Vancouver an der Westküste in British Columbia freuen. Noch bis Ende Mai fliegt Edelweiss jeweils sonntags nach Vancouver. Ab Juni wird Vancouver zwei- bis dreimal pro Woche angeflogen.

Mit Calgary folgt am 12. Juni die zweite Feriendestination in Kanada. Sie wird im Juni einmal und ab Juli zweimal wöchentlich angeflogen. Mit dem Start von Denver am 13. Juni ist das Nordamerika-Programm von Edelweiss für diesen Sommer komplett.