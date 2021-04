Edelweiss will die Corona Krise langsam hinter sich lassen und kündigt auf den Sommer weitere Ferienziele an, darunter sind zwei neue Griechenland Destinationen.

Mit Preveza/Lefkada und Skiathos nimmt die Ferienfluggesellschaft Edelweiss zwei weitere beliebte Feriendestinationen Griechenlands ins Programm auf. Neu bietet Edelweiss damit zwölf griechische Destinationen an. Ab 1. Juli wird Preveza/Lefkada einmal wöchentlich angeflogen. Am 7. Juli folgt Skiathos; ebenfalls einmal wöchentlich. Den alten Hafen von Skiathos-Stadt kennt man übrigens aus der unterhaltsamen Komödie «Mamma Mia!» mit Meryl Streep und Pierce Brosnan.

Tivat in Montenegro hat sich von einem österreichisch-ungarischen Marinestützpunkt zu einer Stadt mit einem der luxuriösesten Yachthäfen Europas entwickelt. Mit einem wöchentlichen Flug bedient Edelweiss diese Feriendestination ab dem 1. Juli.

Rosamunde Pilcher Fans werden begeistert sein, denn die neue Edelweiss Destination Newquay liegt in der wohl beliebtesten englischen Ferienregion Cornwall. Allerdings sind die verträumten Landschaften und die alten Herrenhäuser aus den Liebesromanen der englischen Schriftstellerin vor Ort noch viel schöner als in den Verfilmungen. Ab dem 4. Juli bietet Edelweiss einen wöchentlichen Flug an.

Selbstverständlich gilt auch für diese vier neuen Ferienziele, dass das erste Sportgepäck der Kategorie Normal (max. 23 kg) kostenfrei mitreist. Und ebenfalls selbstverständlich gehört die Verpflegung an Bord zum Angebot von Edelweiss dazu.

Edelweiss