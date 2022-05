Ab sofort haben Gäste die Möglichkeit fünf Mal die Woche ab Frankfurt nach New York City zu fliegen. Die Flüge finden donnerstags, freitags, samstags, sonntags und montags statt. Zum Einsatz kommt eine B767 in einer Dreiklassenkonfiguration.

Im November 2021 flog Condor erstmals zum Flughafen JFK und führt die Flüge im Sommerflugplan fort. Darüber hinaus bietet Deutschlands beliebtester Ferienflieger in diesem Sommer mit insgesamt 16 Destinationen so viele Nonstop-Ziele in Nordamerika wie nie. Darunter sind 12 Destinationen in den USA und vier in Kanada. Neu dabei sind ab dieser Saison Boston an der Ostküste und San Francisco und Los Angeles an der Westküste der USA.

Flüge mit Condor können bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden. Flugtickets sind ab 199,99 Euro (Stand Mai 2022) verfügbar.