Flug DE2092 landete gegen 19:30 Uhr am Flughafen in San Francisco. Vor Ort wurde die B767 mit der Kennung D-ABUP im Rahmen einer Willkommensfeier am Gate von Ivar C. Satero, Airport Director San Francisco International Airport, und Condor Area Manager für Nordamerika Mathias Friess in Empfang genommen. Der Flughafen in San Francisco heißt Condor außerdem mit einem in Condor-Farben angestrahlten Terminal willkommen. Condor fliegt drei Mal wöchentlich nach San Francisco, immer montags, donnerstags und samstags.

In Ergänzung zu den beliebten Nordamerika-Destinationen von Condor, wie Anchorage, Halifax und Las Vegas, gab Deutschlands beliebtester Ferienflieger Anfang des Jahres zusätzliche Strecken in den USA bekannt und steuert diesen Sommer, neben New York und Boston, auch San Francisco und Los Angeles an der Westküste in den USA an. Condor bietet damit in diesem Sommer das größte USA-Flugangebot der letzten Jahre an und reagiert damit auf den extremen Nachholbedarf nach Nordamerika-Reisen.