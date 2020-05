Ohne staatliche Unterstützung können die allermeisten Fluggesellschaften die Corona Krise nicht meistern, so hat auch Deutschland dem Lufthansa Konzern Geld zugesprochen. Die 9 Milliarden Euro werden aber nur mit Auflagen an den Konzern fließen und die deutsche Politik will über zwei Sitze im Aufsichtsrat Einfluss auf die Strategie der Lufthansa nehmen. Die Finanzspritze von neun Milliarden Euro muss auch noch von den Wettbewerbshütern in Brüssel bewilligt werden.