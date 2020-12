Mit großen Lagerhäusern und Kühlanlagen in Atlanta, Detroit, Los Angeles, New York-JFK und Seattle sowie einem Netzwerk von 49 zertifizierten Pharma-Flughäfen auf der ganzen Welt ist das Unternehmen in der Lage, Impfstofflieferungen im Heimatmarkt und in der ganzen Welt zu unterstützen. Neben robusten inländischen Versandfähigkeiten zur Unterstützung einer schnellen Verteilung innerhalb der USA verfügt Delta in Koordination mit Air France KLM Martinair Cargo und Virgin Atlantic Cargo über eine breite und flexible globale Vertriebsfunktion, die eine durchgehende Einhaltung der Vorschriften und die Gewährleistung der Sicherheit für Kunden im Netzwerk ermöglicht.

„Die effektive und schnelle Verteilung der Impfstoffe, sobald sie die endgültige Zulassung erhalten, ist eines der kritischsten Elemente bei der Eindämmung des Virus", sagte Rob Walpole, Vizepräsident von Delta Cargo. „Aus diesem Grund haben wir vor Monaten eine Impfstoff-Taskforce ins Leben gerufen, deren Aufgabe es ist, die Anforderungen zu verstehen und mit Experten aus dem Gesundheits- und Pharmabereich zusammenzuarbeiten, um skalierbare Lösungen zur Unterstützung der Industrie zu entwickeln. Nach dem erfolgreichen Versand von Testimpfstoffen während des Sommers und Herbstes sind wir von unseren Fähigkeiten überzeugt und stehen bereit, um sicherzustellen, dass zugelassene Impfstoffe breit verteilt werden.“

Delta hat Verbesserungen an den bestehenden pharmazeutischen Lieferprotokollen eingeführt, um eine sichere und schnelle Verteilung zu unterstützen. Die Säulen sind höchste Priorität für Zugang und Boarding, ein Impfstoffkontrollzentrum sowie pharmataugliche Nur-Fracht-Charteroptionen.

Delta verfügt über umfassende Erfahrung im Versand von Impfstoffen und erhielt als erste US-Passagierfluggesellschaft am Hauptsitz sowie am Lager in Atlanta die Center of Excellence for Independent Validators (CEIV) Pharma Logistics Certification durch die IATA. Das Unternehmen bietet bereits vier maßgeschneiderte pharmazeutische Versandoptionen an, die die spezifischen Temperaturanforderungen für Impfstoffe erfüllen und die Integrität während der gesamten Reise gewährleisten.